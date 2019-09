Ex-PGR do Brasil confessa que tentou matar juiz

A Polícia Federal do Brasil abriu uma investigação contra o antigo Procurador-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot, depois de este ter confessado numa entrevista que há dois anos entrou armado no Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar um dos juízes, Gilmar Mendes.Agentes federais invadiram sexta-feira a residência e o escritório de Janot em Brasília e apreenderam uma arma do ex-chefe do Ministério Público, além de computadores, telemóveis e documentos. O ex-PGR não foi detido mas foi interrogado pelos investigadores.Em entrevista aos jornais Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo e à revista Veja, Rodrigo Janot revelou que, no dia 11 de maio de 2017, quando ainda era Procurador-Geral, entrou no edifício do Supremo Tribunal armado para matar Gilmar Mendes, um juiz conhecido por mandar libertar suspeitos de corrupção. Janot frisou que a sua intenção não era apenas assustar Gilmar, mas "dar um tiro na cara dele" e em seguida suicidar-se, mas acabou por desistir no último momento.Foi Rodrigo Janot quem denunciou o ex-presidente Michel Temer por corrupção, mas o Congresso impediu a continuação do processo. Na altura, Gilmar Mendes mandou libertar várias pessoas próximas do presidente que tinham sido acusadas de irregularidades.