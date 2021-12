Ex-polícia considerada culpada do homicídio de afro-americano Daunte Wright

o motorista afro-americano Daunte Wright em abril, durante uma operação de trânsito.Kim foi considerada culpada de homicídio e poderá ser condenada, no máximo, a 15 anos de prisão. O júri que atribuiu a sentença era composto por um afro-americano, dois asiático-americanos e nove brancos. homicídio de Daunte Wright, de 20 anos , aconteceu no dia 11 de abril 2021 a cerca de 16 quilómetros do tribunal onde o ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, estava a ser julgado pelo homicídio de George Floyd.Wright estava prestes a ser preso por uma acusação de porte de arma, quando tentou voltar para o carro e Kim disparou contra o motorista. Na altura, a defesa da ex-polícia argumentou que ela pretendia usar o taser, mas sem querer puxou a arma e deu o tiro fatal.