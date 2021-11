Ex-porta-voz israelita diz em tribunal que Netanyahu estava "obcecado com a sua imagem"

O ex-primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu estava "mais que obcecado pelo controlo da sua imagem nos 'media'", disse hoje o seu antigo porta-voz, no processo por corrupção num caso de tráfico de influência com um 'site' noticioso local.

"Benjamin Netanyahu é mais do que um 'control freak' [obcecado pelo controlo]. No que respeita aos 'media', pretende saber tudo até ao ínfimo pormenor (...)", declarou no tribunal de Jerusalém Nir Hefetz, uma testemunha decisiva do procurador.

"Desde 2009 que a gestão e o controlo destas interações com os 'media' são absolutos. O seu controlo é total e completo", prosseguiu.