Ex-Presidente afegão Hamid Karzai assume que convidou talibãs a tomar o poder

O ex-Presidente do Afeganistão Hamid Karzai disse esta quarta-feira que os talibãs não tomaram Cabul pela força, mas antes foram convidados, por si, a assumirem o poder, para impedir que o país caísse no caos.

Numa entrevista à agência noticiosa Associated Press, Karzai explicou que convidou os talibãs a tomarem o poder em Cabul, em agosto passado, "para proteger a população, de forma a que o país e a cidade não caíssem no caos", após a fuga do então Presidente Ashraf Ghani.

Hamid Karzai disse que quando Ghani abandonou Cabul levou com ele todo o seu pessoal de segurança e nem o chefe da polícia de Cabul ficou, para tentar garantir as condições mínimas de segurança na capital afegã.