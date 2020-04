Ex-Presidente brasileira Dilma Rousseff diz que Moro deveria desculpar-se por "mentiras sobre Lula"

A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff afirmou sexta-feira que o ministro demissionário da Justiça deveria ter aproveitado o momento da sua demissão para desculpar-se pelas "mentiras" sobre o antigo chefe de Estado Lula da Silva.

"Se o senhor [Sergio] Moro tivesse 10% da sinceridade que tentou transmitir na entrevista-delação [denúncia] contra Bolsonaro, seu ex-chefe, teria aproveitado e pedido desculpas ao povo brasileiro por todas as mentiras que contou sobre Lula", escreveu Dilma na rede social Twitter.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, anunciou na manhã de sexta-feira, durante uma conferência de imprensa, em Brasília, capital do Brasil, que pediu a demissão do cargo que ocupa desde janeiro do ano passado.