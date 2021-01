Ex-presidente brasileiro Lula da Silva diz que teve Covid-19 e que fez quarentena em Cuba

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, de 75 anos, anunciou esta quinta-feira, 21 de janeiro, que teve Covid-19 em Cuba, para onde viajou em Dezembro passado, e que ficou em isolamento naquele país. Segundo o comunicado em que anunciou ter tido a doença, Lula afirmou não ter necessitado de internamento hospitalar.



Lula, a nova mulher, Rosângela Silva, e uma comitiva de mais sete pessoas viajaram para Cuba a 21 de dezembro para passarem o Natal e o Ano Novo naquela ilha das Caraíbas e para o antigo governante gravar a sua participação num documentário. Todos fizeram teste contra a Covid-19 antes de viajarem e repetiram-nos assim que chegaram a Havana, capital de Cuba, e esses exames deram negativo.







Lula e os demais entraram imediatamente em isolamento e o antigo governante chegou a ir a um hospital da capital cubana submeter-se a uma tomografia, que diagnosticou broncopneumonia, mas não ficou internado. Só uma das pessoas que o acompanhou, o escritor Fernando Morais, teve complicações decorrentes da Covid-19 e precisou ser internado.



Ainda de acordo com o comunicado, Lula optou por só informar o público da sua doença depois de chegar ao Brasil esta quarta-feira, dia 20 de janeiro, para, diz o texto, preservar a sua família e a dos outros infetados. No texto não fica claro se o ex-chefe de Estado ou alguém da sua comitiva ficou com sequelas da Covid-19.