"O paciente encontra-se clinicamente estável e teve alta hoje, pela manhã", diz o boletim médico de Lula, segundo a Globo.



Recorde-se que no final do ano passado, Lula da Silva esteve infetado com a Covid-19.







O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, teve alta hospitalar na manhã de terça-feira após ter sido internado num hospital em São Paulo, no sábado, devido à presença de bactérias no sangue.