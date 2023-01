Ex-Presidente brasileiro Temer considera invasão em Brasília "agressão inominável aos poderes do Estado"

O ex-Presidente brasileiro Michel Temer considerou esta quarta-feira que a invasão de apoiantes do ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro aos edifícios públicos de Brasília "foi uma agressão inominável aos poderes do Estado", afirmando ter sido "uma agressão à democracia".

"(...) O que ocorreu nos últimos dias [domingo] foi uma agressão inominável aos poderes do Estado, porque a invasão de prédios não é apenas uma coisa física, é uma agressão aos poderes do Estado que garantem a democracia e, portanto, é uma agressão à própria democracia", disse Temer em entrevista à RTP3.

Olhando com "muita tristeza cívica e com muita tristeza institucional" para o que aconteceu no passado domingo na capital brasileira, o também ex-vice-Presidente adiantou, no entanto, que em "brevíssimo" o país vai "retomar o curso normal das coisas".