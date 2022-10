O ex-presidente chinês Hu Jintao foi, este sábado, levado para fora do Grande Palácio do Povo, durante a cerimónia de encerramento do 20.º Congresso do Partido Comunista, de acordo com jornalistas da agência France Presse.O antigo chefe de estado, de 79 anos, foi pressionado pela equipa de segurança a levantar-se do seu assento ao lado do secretário-geral do partido, Xi-Jinping. Hu Juntao mostrou-se relutante em sair e acabou por ser agarrado pelo braço por um funcionário.

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.



The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU