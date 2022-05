Ex-presidente da Fórmula 1 preso no Brasil por posse de arma ilegal

O ex-presidente-executivo da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, de 91 anos, foi preso no Brasil na noite de quarta-feira. Ecclestone tinha em sua posse uma arma ilegal, quando embarcava num voo para a Suíça.

De acordo com o The Guardian, as autoridades brasileiras encontraram, na mala do ex-presidente, uma arma LW Seecamp 32 sem documentos, através de um raio-X. Após ter sido descoberta a arma, Ecclestone foi levado para uma instalação da policial no aeroporto, localizado em Campinas.

O britânico admitiu a posse da arma e disse que não sabia que esta se encontrava na sua mala. A polícia revelou que Ecclestone seguiu viagem após ter pagado uma fiança.

Bernie Ecclestone e a sua mulher, Fabiana Ecclestone, já haviam tido vários eventos no Brasil, durante o mês de maio.