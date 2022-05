Ex-presidente da Moldávia detido por corrupção

O cunhado do socialista, Petru Merineanu, também foi detido.



De acordo com o procurador do caso, estão a ser realizadas buscas a imóveis pertencentes a intermediários, num processo crime sobre vários crimes, incluindo corrupção ativa, enriquecimento ilícito e financiamento de partido político por organização criminosa.



As buscas decorrem na casa dos pais de Dodon e na casa de campo da família.