Ex-presidente da Nissan em liberdade após pagar caução em Tóquio

Decisão de libertar Ghosn mediante caução é passível de recurso.

Por Lusa | 16:52

O ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn saiu da prisão, mediante caução, esta quinta-feira à noite, em Tóquio (hora local) mas permanecerá em regime domiciliário, impedido de sair o país e de contactar a mulher sem permissão do tribunal.

A decisão do tribunal de libertar Carlos Ghosn não agradou ao Ministério Público local que considerou "lamentável" que o juiz tenha permitido a saída do antigo presidente da Nissan, apesar do risco de perturbação e destruição de provas.

