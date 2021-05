Ex-presidente das Maldivas vítima de atentado foi transferido para a Alemanha

O ex-presidente das Maldivas, Mohamed Nasheed, vítima de um atentado na semana passada, foi transportado hoje para a Alemanha onde vai continuar a reabilitação depois de ter recebido alta do hospital de Malé onde se encontrava.

"Hoje demos alta hospitalar ao (ex) presidente Nasheed. Enquanto viaja para o estrangeiro para continuar a reabilitação e recuperação, a gerência e os empregados do hospital desejam um rápido regresso com saúde", anunciou o hospital ADK através da rede social Twitter.

Um irmão do ex-presidente, Nazim Abdul Sattar, disse que Nasheed partiu para a Alemanha para "continuar o tratamento", acrescentando desconhecer quantos dias vai permanecer no estrangeiro.