Ex-presidente do Brasil Michel Temer chega a Beirute com ajuda humanitária e oferece-se como mediador

O ex-presidente brasileiro Michel Temer chegou esta quinta-feira a Beirute, capital do Líbano, à frente de uma missão humanitária enviada pelo Brasil para ajudar vítimas da violenta explosão num depósito de nitrato de amónio que no passado dia 4 deixou quase 200 pessoas mortas e milhares de outras feridas naquela cidade. Temer foi escolhido para comandar a missão brasileira por Jair Bolsonaro tanto como forma deste se aproximar do partido do antigo presidente, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, como porque o ex-chefe de Estado é filho de libaneses.

A missão chegou a Beirute em dois aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, um levando os 13 membros da comitiva oficial, entre eles representantes diplomáticos, militares e parlamentares, e o outro transportando a ajuda humanitária. Neste último foram enviadas ao Líbano seis toneladas de medicamentos, nomeadamente corticóides e antibióticos, e diversos tipos de insumos e materiais hospitalares, entre eles 100 mil máscaras cirúrgicas e respiradores mecânicos para reforçarem os hospitais locais, além de alimentos.

Ao embarcar para Beirute, ainda no Aeroporto Internacional de São Paulo, Michel Temer ofereceu-se para atuar como mediador na grave crise política que se instalou no Líbano após a violenta explosão que destruiu parte da sua capital e acirrou ainda mais as acusações entre as várias forças políticas libanesas. Esta semana, em meio a violentos protestos populares, o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, demitiu-se, seguido pela maioria dos ministros, e Temer acredita que o Brasil possa ajudar a serenar os ânimos e a encontrar uma solução de consenso e diálogo.



"Sigo para lá com essa comissão integrada, na convicção de que lá nós seremos muito bem recebidos e de que todos lá estão desejosos de que o Brasil possa exercitar não só essa função humanitária mas que, tendo em vista os vínculos tradicionais entre ambos os países, que também possamos ajudar a solucionar os embates políticos, com autorização, naturalmente, das autoridades libanesas, para que possamos dar a nossa colaboração para a pacificação daquele país."-Afirmou Temer pouco antes de entrar no avião, que entre São Paulo e Beirute fez escalas em Fortaleza, nordeste do Brasil, na ilha do Sal, em Cabo Verde, e Valência, na Espanha.