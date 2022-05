Ex-presidente do Louvre acusado de tráfico de antiguidades

O ex-presidente do museu do Louvre, Jean-Luc Martinez, foi acusado de tráfico de antiguidades de valor inestimável. As acusações, feitas pelas autoridades francesas na passada quarta-feira estão relacionadas com lavagem de dinheiro e fraudes organizadas, dado que Martinez terá "fechado os olhos" aos certificados de origem das peças.

Para além do ex-presidente, dois dos seus ex-colegas foram também presos, sendo mais tarde absolvidos das acusações. De acordo com o Sky News, as alegações contra Martinez ainda não foram confirmadas pela justiça.

Jean-Luc Martinez, que agora exerce o cargo de embaixador da cooperação internacional do património, deixou o museu no ano passado.