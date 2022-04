Ex-presidente do Supremo Tribunal do Montenegro acusada de encobrimento de narcotráfico

A ex-presidente do Supremo Tribunal do Montenegro, Vesna Medenica, foi detida por suspeitas de encobrimento do tráfico de drogas e tabaco, indicou esta segunda o portal montenegrino Vijesti.

A página digital, que cita fontes policiais, assinalou que Medenica, presidente do Supremo Tribunal durante 13 anos, foi detida na noite de domingo no aeroporto de Podgorica, quando se preparava para viajar para Belgrado.

Segundo o 'media' digital, Medenica, que deixou essas funções em finais de dezembro de 2020, é suspeita de "promoção de uma organização criminosa e tráfico de influências ilegal".