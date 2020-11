Ex-presidente francês Sarkozy denuncia "infâmias" no recomeço do seu julgamento sobre corrupção

O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy denunciou esta segunda-feira "infâmias" que o perseguem "há seis anos", no recomeço do seu julgamento por corrupção e tráfico de influências.

"Não reconheço qualquer dessas infâmias com que me perseguem há seis anos", declarou o ex-chefe de Estado de França, nas sua primeiras palavras no Tribunal Criminal de Paris.

A advogada de Sarkozy, Jacqueline Laffont, defendeu a "nulidade de todo o procedimento" devido a "inúmeros abusos" e "violações repetidas e graves" dos direitos de defesa no caso.