Ex-presidentes norte-americanos promovem vacinação contra a Covid-19, com exceção de Trump

Todos os ex-presidentes dos Estados Unidos da América, ainda vivos (Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush e Barack Obama) e as suas respetivas mulheres - à exceção da família Trump - se juntaram para promover uma campanha para motivar os americanos a tomarem a vacina contra a Covid-19, de forma a combater o ceticismo.Donald Trump e Melania Trump são os únicos que não participaram na campanha, apesar de já terem sido vacinados, em janeiro deste ano, quando ainda residiam na Casa Branca.Há dois anúncios na campanha. O primeiro mostra os ex-presidentes e as ex-damas a levarem a dose e o outro mostra Clinton, Bush e Obama a aconselharem os espectadores.No vídeo, Cliton informa: "Neste momento, as vacinas estão disponíveis para milhões de americanos..." e Obama acrescenta: "E em breve, estarão disponíveis para todos." George Bush defende: "A ciência é clara, as vacinas vão protegê-lo e todos os que ama."Esta iniciativa surge quando a América atravessa um período conturbado por causa da pandemia da Covid-19 e em que a população continua exitante relativamente à toma.