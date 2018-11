Ex-preso ganha a vida em liberdade condicional a vender cuecas e meias no Brasil

Homem ficou conhecido como “o tipo da tornozeleira” entre os clientes.

Um homem de 35 anos que vive na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, está a deixar as pessoas curiosas ao trabalhar como vendedor ambulante na baixa. O motivo é que Paulo Eduardo Mendes usa a tempo inteiro uma tornozeleira eletrónica, uma vez que está em liberdade condicional, o que o deixou conhecido entre os clientes como "o tipo da tornozeleira".

"Muita gente passa a olhar, outros tiram fotos, outros ainda perguntam. É normal. Não tenho vergonha alguma, estou a trabalhar", declara o vendedor ao portal G1.

O advogado de defesa, Guilherme Feldens, avança que Mendes tinha ficado preso por um ano e meio numa prisão de segurança máxima por alegadamente ter vendido uma substância ilegal, até que ganhou o direito de responder o processo na liberdade condicional.

No entanto, Paulo viu-lhe negadas várias oportunidades de trabalho pelo facto de ter estado na prisão. Foi quando decidiu trabalhar como vendedor ambulante, atividade que já realizava desde a adolescência.

"Cuecas e meias são boas porque não é muito caro, alguém está sempre a precisar, dá para fazer algum dinheiro no final de cada dia", explica o comerciante.

Paulo está a espera do julgamento e deve usar a tornozeleira até à próxima decisão da justiça, que pode condená-lo ou absolvê-lo.