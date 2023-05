Ex-primeiro-ministro do Paquistão detido antes de chegar ao tribunal

A agência anticorrupção do Paquistão prendeu o antigo primeiro-ministro Imran Khan no Tribunal Superior de Islamabad, esta terça-feira. Na sequência da dentenção, o partido apelou a protestos a nível nacional.As imagens da detenção mostram dezenas de tropas paramilitares com equipamento anti-motim a rodear Khan e a conduzi-lo pelo braço para uma carrinha preta.Segundo a Reuters, a detenção de Khan acontece um dia depois dos militares terem emitido uma rara repreensão pública ao antigo primeiro-ministro pelas repetidas acusações de tentativa de assassinato por um alto funcionário militar e contra o antigo chefe das Forças Armadas de estar por detrás da tentativa de o destituir do poder.As tensões aumentaram nas principais cidades após a detenção com centenas de apoiantes a bloquearem as ruas de Lahore, cidade natal de Khan, onde a polícia foi colocada em alerta máximo, bem como na província de Khyber-Pakhtunkhwa, no noroeste do país. Os manifestantes também bloquearam uma estrada importante na cidade portuária de Karachi, de acordo com testemunhas da Reuters.