Ex-primeiro-ministro francês com pena reduzida em caso emprego fictício da mulher

O ex-primeiro-ministro francês François Fillon viu esta segunda-feora a sua sentença reduzida em recurso para um ano de prisão efetiva e três anos de prisão suspensa no caso do emprego fictício da sua mulher no seu gabinete quando foi deputado.

Em primeira instância, em junho de 2020, o ex-candidato à Presidência da República tinha sido condenado a dois anos de prisão efetiva e três anos de prisão suspensa, estando também impedido de se candidatar a cargos políticos durante 10 anos e ainda ao pagamento de uma multa de 375 mil euros.

Assim, o Tribunal de Recurso de Paris reduziu esta segunda-feira esta pena, obrigando o antigo político da direita a honrar ainda o pagamento da multa de 375 mil euros e mantendo também os 10 anos de inelegibilidade. A sua mulher, Penelope Fillon, viu também a sua pena suavizada, sendo condenada a dois anos de prisão suspensa em vez dos três a que tinha sido condenada em primeira instância.