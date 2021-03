Ex-primeiro-ministro italiano Sílvio Berlusconi internado desde segunda-feira

O ex-primeiro-ministro italiano, Sílvio Berlusconi, está hospitalizado desde a passada segunda-feira.A informação é revelada pela Reuters, que cita duas fontes próximas. Berlusconi falha asssim esta quarta-feira uma audiência de um processo judicial no qual está envolvido.Recorde-se que o ex-primeiro-ministro de Itália, de 84 anos, esteve internado num hospital do Mónaco no passado mês de janeiro devido a problemas cardíacosO ex-primeiro-ministro de Itália estava a visitar a filha, no sul de França, em Valbonne, quando precisou de atendimento médico e foi levado para Monte Carlo.