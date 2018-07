Ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif hospitalizado

Sharif e a sua filha foram presos a 13 de julho após serem sentenciados a dez e sete anos de prisão.

Por Lusa | 14:25

O ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif, que foi preso no início do mês, ficou doente e foi transportado este domingo da prisão para um hospital, segundo uma fonte do Governo de Islamabad.

Nawaz Sharif e a sua filha foram presos a 13 de julho após serem sentenciados a dez e sete anos de prisão, respetivamente, por um tribunal anticorrupção devido a imóveis comprados no Reino Unido através de 'off-shore'.

O ministro interino do Interior da província do Punjab, Shaukat Javed, disse à televisão estatal do Paquistão que os médicos recomendaram a transferência de Sharif para o hospital, já que o eletrocardiograma havia mostrado "variações".