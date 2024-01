Ex-primeiro-ministro paquistanês condenado a mais 14 anos de prisão

O antigo primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan e a mulher foram condenados, esta quarta-feira, a 14 anos de prisão por corrupção, num processo relativo a presentes recebidos quando estava no poder, anunciaram os 'media' locais.

A decisão surge um dia depois de Khan ter sido condenado a dez anos de prisão por divulgar documentos confidenciais e a poucos dias das eleições legislativas e provinciais de 8 de fevereiro, para as quais já era inelegível.

Imran Khan foi acusado juntamente com a mulher - Bushra Bibi, com quem casou em 2018, alguns meses antes de se tornar primeiro-ministro - de ter recebido presentes enquanto estava no poder e de os desvalorizar antes de os vender a um preço elevado.