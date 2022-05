Ex-reclusa britânica no Irão diz ter sido obrigada a assinar confissão falsa

A cidadã britânica-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe, que esteve seis anos na prisão no Irão, denunciou esta segunda-feira que as autoridades iranianas a obrigaram a assinar uma confissão falsa antes de a deixarem sair do país.

Em declarações à estação televisiva britânica BBC, Zaghari-Ratcliffe disse que um representante oficial britânico estava com ela quando se viu forçada a assinar a confissão "sob coação" para que as autoridades de Teerão a deixassem embarcar no avião com destino ao Reino Unido.

A cidadã britânica-iraniana, libertada em março depois de passar seis anos presa no Irão por suposta espionagem -- que tanto ela como o Reino Unido negaram -, crê que o seu país de origem pode utilizar aquela confissão contra ela no futuro.