Ex-secretário da saúde preso no processo Lava Jato no Rio de Janeiro

Sérgio Côrtes foi detido ao inicio da manhã desta sexta-feira.

12:07

O ex-secretário da saúde brasileiro Sérgio Côrtes foi detido durante a manhã desta sexta-feira pela Polícia Federal brasileira, no âmbito da operação Lava Jato, no Rio De Janeiro.

Detido pela segunda vez neste processo, Côrtes está agora associado à operação que envolve as Organizações Sociais (sem fins lucrativos) contratadas para administrar unidades de saúde do estado, mais especificamente a ‘Pró-Saúde’, organização que administrava vários hospitais no antigo governo de Sérgio Cabral.



Atualmente, esta organização é responsável pela administração do Hospital Getúlio Vargas, assim como o Instituto Estadual do Cérebro.

Recorde-se que Cortes já tinha sido preso em abril de 2017, durante a operação 'Fatura Exposta, mas acabou por sair em fevereiro deste ano, após decisão do Supremo Tribunal Federal.

O político está a ser investigado pelo desvio de cerca de 300 milhões de euros da secretaria de saúde do estado e no Instituto de ortopedia.



Outro suspeito de estar envolvido neste escândalo é o empresário Miguel Iskin, que está a ser investigado desde 2017 por suspeita de controlar o grupo de fornecedores de material e equipamentos médicos nas unidades hospitalares públicas.

De acordo com a pesquisa feita, citada pelo jornal Globo, Iskin era responsável por escolher as empresas que saíam vencedoras das licitações, cobrando comissões que chegavam a 40 por cento do valor total dos contratos.

A ação que está a decorrer esta sexta-feira diz respeito à terceira fase de investigação da operação Lava Jato no Rio de Janeiro.