Ex-seminaristas acusam arcebispo da cidade brasileira de Belém de abuso sexual

O Ministério Público e a Polícia Civil (Judiciária) do estado brasileiro do Pará instauraram investigações sobre denúncias de ex-seminaristas de que foram abusados sexualmente pelo Arcebispo de Belém, a capital estadual, D. Alberto Taveira Corrêa. Os dois órgãos confirmaram a existência das investigações mas não avançaram detalhes por estarem em segredo de justiça e envolverem uma autoridade religiosa.

No programa informativo da TV Globo "Fantástico" da noite deste domingo, no entanto, quatro ex-seminaristas confirmaram os abusos e avançaram detalhes sem mostrar o rosto, para não serem vítimas de represálias. Eles tinham entre 15 e 18 anos quando alegam ter sido abusados sexualmente pelo Arcebispo de Belém, entre 2010 e 2014.

Os relatos dos quatro jovens ex-seminaristas são muito parecidos. Eles contam que foram convidados individualmente e em oportunidades diferentes por D. Alberto a irem até casa dele para um encontro privado, depois de terem conhecido o líder religioso em algum evento da Igreja Católica de Belém, e que, jovens e inexperientes, não hesitaram em aceitar o convite, sentindo-se até privilegiados por a maior autoridade religiosa do estado querer falar com eles.

O Arcebispo, contaram os ex-seminaristas ao "Fantástico", levava-os para o seu próprio quarto e começava a falar de sexualidade, nomeadamente masturbação e desejo por outros homens, como se estivesse a alertá-los para os pecados da carne. Em alguns momentos, descreveram os jovens, o religioso tocava-lhes as partes íntimas e iniciava avanços de cariz sexual.

Em outras oportunidades, sempre de acordo com o que relatam os ex-seminaristas, D. Alberto Taveira Corrêa, Ao avrir a porta da casa onde vive para os receber, já lhes agarrava os órgãos sexuais ali mesmo. Um dos jovens relata que o religioso fez a mesma coisa com ele até dentro da Curia Metropolitana de Belém quando foi lá dizer que queria sair do seminário, e que D. Alberto chegou a beijá-lo junto à boca.

Dom Alberto Taveira Corrêa negou todas as acusações num vídeo divulgado em redes sociais, afirmando estar a ser vítima de acusações mentirosas, sem no entanto citar concretamente os ex-seminaristas. O seu advogado queixou-se de que o Arcebispo até hoje não foi ouvido pelo Ministério Público nem pela polícia, e acrescentou que os quatro ex-seminaristas inventaram as histórias de abuso sexual para se vingarem do Arcebispo, por quem anos atrás teriam sido punidos ou contrariados.

Apesar do sigilo que cerca este caso, há informações de que o próprio Vaticano já tomou conhecimento das denúncias e também está a apurá-las. Um bispo da confiança do Papa Francisco terá mesmo sido enviado a Belém e ouvido tanto os jovens que acusam D. Alberto quanto este próprio.