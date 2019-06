Ex-Sporting 'foge' do destino de férias após mortes misteriosas

O defesa argentino do Manchester United, Marcos Rojo, jogador que já passou pelo campeonato português ao serviço do Sporting, terá interrompido as suas férias familiares em Punta Cana, República Dominicana, devido às mortes misteriosas de quatro turistas norte-americanos, um dos quais no mesmo hotel onde o futebolista estava alojado.Robert Bell Wallace, de 67 anos, morreu subitamente no Hard Rock Hotel & Casino, depois de ter consumido um whisky do mini-bar do quarto. Esta seria a primeira de quatro mortes de turistas em circunstâncias estranhas nos últimos meses em Punta Cana.Os outros norte-americanos falecidos em circunstâncias desconhecidas são Miranda Schaup-Werner, de 41 anos, Edward Holmes, 63 anos, e Cynthia Day, de 49 anos.