Ganna Ziuzina, conhecida por Julianne Moore, enfrenta um processo civil imposto pela família do marido que a acusa de o ter matado para ficar com uma herança milionária.A ex-stripper, apelidada de 'viúva negra', herdaria uma fortuna de mais de um milhão de euros em caso da morte do marido britânico.O casal vivia na Ucrânia e Barry Pring, um empresário de 47 anos, foi atingido fatalmente por um carro em excesso de velocidade. Gaana irá agora, em novembro, responder em tribunal pela morte do marido num julgamento civil.

Shaughan Pring, irmão do empresário e a mãe Irene Pring, afirmam em documentos legais: "É a alegação de que o falecido foi voluntária e deliberadamente morto, e que [Ziuzina] foi cúmplice no homicídio do falecido de forma premeditada".

A família alega ainda que Ganna casou-se "pelo dinheiro" e tirou vantagem de Barry financeiramente. Alega ainda que esta "causou a morte dele para se livrar dele e para seu próprio benefício financeiro, quando era provável que o casamento chegaria ao fim".



Ziuzina nega veementemente as acusações, afirmando que a família tinha "pouco conhecimento pessoal do relacionamento" e que nem sequer compareceram no casamento.



Afirma ainda que o homem com quem casou era "bem-educado, astuto, mundano e sofisticado" e era "perfeitamente capaz de fazer julgamentos" sobre o seu carácter.



Pring e Ganna conheceram-se num site de namoro e casaram-se em Kiev em 2007.

No dia da sua morte, o empresário estava a comemorar o primeiro aniversário de casamento num jantar perto da vila da mulher a 16 de fevereiro de 2008.