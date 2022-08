Executivo de Trump declara-se culpado

Allen Weisselberg, ex-diretor financeiro e fiel aliado da família Trump, declarou-se culpado, ontem, por ter conspirado durante anos com a Trump Organization (Organização Trump, em português) num esquema de fraude fiscal.A empresa do ex-Presidente e o executivo foram acusados de operar um esquema de evasão fiscal ao longo de mais de 15 anos, no qual, supostamente, pagavam a outros executivos “por baixo da mesa”, entregando-lhes uma parte importante da sua compensação de forma a fugir aos impostos Weisselberg, de 75 anos, que trabalha para a família Trump há várias décadas, declarou-se culpado de 15 acusações feitas contra ele, que incluem crimes de fraude fiscal, conspiração e falsificação de documentos.O executivo concordou ainda em testemunhar, caso seja solicitado, durante o julgamento de fraude fiscal enfrentado pela Organização Trump, que terá início a 24 de outubro.