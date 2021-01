Jovem médico faz 17 quilómetros a pé na neve para combater Covid-19

O nevão que se faz sentir em Espanha tem sido motivo de desafio e há sempre casos de superaçãlo que se fazem sobressair, como é o caso de um jovem médico que percorreu cerca de 17 quilómetros na neve, para conseguir chegar a tempo de cumprir o seu turno no Hospital Pueta de Hierro.



Esta ação foi notícia no país e mereceu mesmo ua nota por parte do ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa Roca.

"Todo o meu reconhecimento a este jovem MIR que percorreu 17 quilómetros na neve para fazer o turno no Hospital Puerta de Hierro. O compromisso que demonstra todo o conjunto de trabalhadores da saúde é um exemplo de solidariedade e entrega", avançou através da redes sociais Twitter.



"Depois de 17 quilómetros de neve e 1h45, cheguei ao hospital!", ouve-se o jovem a relatar no vídeo.



