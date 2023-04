Exercicios militares chineses continuam no estreito de Taiwan

A China conduz este domingo mais um dia de exercícios militares, programados até segunda-feira, em torno de Taiwan, numa resposta de Pequim, ao encontro da líder da ilha com um responsável norte-americano.

As manobras foram anunciadas e lançadas depois de a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, se ter encontrado com o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Kevin McCarthy, na Califórnia, na quarta-feira, reunião à qual Pequim prometeu responder com medidas "firmes e enérgicas".

Na segunda-feira, os exercícios no estreito de Taiwan vão incluir fogo real, de acordo com as autoridades de Fujian, província chinesa no leste do país, situada em frente à ilha.