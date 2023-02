Exército austríaco suspende operações na Turquia devido a "confrontos entre grupos"

Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien hat das #Bundesheer seine Rettungsaktionen aufgrund einer zunehmend schwierigen Sicherheitslage einstellen müssen. "Der erwartbare Erfolg einer Lebendrettung steht in keinem vertretbaren Verhältnis zu dem Sicherheitsrisiko". — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) February 11, 2023

O exército austríaco suspendeu as operações de salvamento na Turquia atingida pelo sismo, devido a "confrontos entre grupos", referiu o porta-voz do Ministério Michael Bauer através do Twitter, este sábado."As tropas austríacas estavam a abrigar-se num campo de base com outras organizações internacionais e aguardam instruções", acrescentou a agência noticiosa AFP, citando Michael Bauer.Segundo o porta-voz, a Unidade de Socorro a Catástrofes das Forças Austríacas (AFDRU) está disponível para novas operações de salvamento quando o ambiente de trabalho se tornar seguro.Cerca de 80 trabalhadores de resgate das forças armadas austríacas estão em Antakya, na Turquia, desde 7 de Fevereiro, e já libertaram nove pessoas dos escombros.