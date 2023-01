Exército brasileiro acusa coronel na reserva após investigação sobre ataque às sedes dos três poderes

O Comando Militar do Planalto propôs acusar um coronel na reserva, após ter concluído a investigação do assalto às sedes dos três poderes, no domingo, em Brasília, num processo interno que durou apenas três dias.

Neste relatório, são imputados ao coronel insultos e ofensas às Forças Armadas, crimes puníveis com até dois anos de prisão no Código Penal Militar Brasileiro.

A investigação policial-militar aberta na terça-feira destaca o coronel de reserva Adriano Camargo Testoni por insultar membros do Alto Comando das Forças Terrestres e ofender as Forças Armadas, informou o comandante militar do Planalto, General Gustavo Henrique Menezes Dutra, citado pelo jornal Estadão.