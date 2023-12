Exército da Tailândia mata 15 alegados traficantes junto à fronteira com Myanmar

Soldados do exército da Tailândia mataram 15 alegados traficantes de droga após um tiroteio no norte do país, perto da fronteira com Myanmar (antiga Birmânia), disseram no domingo as autoridades.

O confronto, que ocorreu no sábado à noite, ocorreu depois do exército receber uma denúncia de que haveria contrabando perto da fronteira na província de Chiang Rai, disse o secretário-geral interino do Gabinete do Conselho de Controlo de Narcóticos, Phanurat Lukboon.

Os soldados encontraram um grupo de cerca de 20 pessoas com mochilas na área, disse Phanurat. Depois dos soldados se identificarem e pedirem para inspecionar as mochilas, o grupo começou a disparar contra eles, acrescentou.