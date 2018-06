Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exército dos EUA compra sistema de defesa para tanques a Israel

Medida tem como objetivo proteger veículos blindados de mísseis e foguetes.

Por Lusa | 18:31

O exército norte-americano vai comprar à empresa israelita Rafael o sistema de defesa para tanques "Trophy" por 200 milhões de dólares (171 milhões de euros), anunciou a companhia.



O sistema, que em hebreu é conhecido como "quebra-ventos", foi desenhado para proteger veículos blindados de mísseis e foguetes e será integrado nos tanques norte-americanos Abrams, informou o jornal Times of Israel.



Segundo o diário, o sistema será desenvolvido entre Israel e os EUA, onde será distribuído pela empresa Leonardo DRS, Inc., sócia de Rafael no fabrico.



Há dois anos, os Estados Unidos anunciaram que comprariam o "Trophy", utilizado pelo exército israelita, até que a empresa norte-americana Raytheon possa produzir o seu próprio sistema de defesa.