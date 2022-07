Exército norte-americano prepara planos caso líder do Congresso visite Taiwan

O exército dos Estados Unidos está a preparar planos para reforçar a segurança a Taiwan caso a líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, avance em agosto com uma vista à ilha, reivindicada pela China.

Fontes do Pentágono disseram à agência Associated Press (AP) que, se a presidente da Câmara dos Representantes for a Taiwan, os militares norte-americanos aumentariam o movimento de forças e equipamento na região do Indo-Pacífico.

Caças, navios, equipamento de vigilância e outros sistemas militares poderiam ser usados para proteger tanto o voo de Pelosi para Taiwan como qualquer deslocação, já em terra, da segunda figura do Estado norte-americano.