Exército norte-americano suspende treino após acidentes mortais com helicópteros

O exército dos EUA suspendeu o treino de todas as unidades de aviação após 12 soldados terem morrido no espaço de um mês em acidentes de helicóptero no Alasca (noroeste) e Kentucky (sudeste).

"A segurança dos nossos aviadores é a nossa principal prioridade e esta suspensão é um passo importante para garantir que estamos a fazer todo o possível para evitar acidentes e proteger o nosso pessoal", disse o chefe do Estado-Maior do exército, James McConville.

Esta decisão inclui aeronaves no exterior, na Europa e em zonas de combate como Iraque e Síria.