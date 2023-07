Exército russo afirma que grupo Wagner já entregou equipamentos militares

O Ministério da Defesa russo anunciou esta quarta-feira que recebeu do grupo paramilitar Wagner mais de 2.000 equipamentos militares, 2.500 toneladas de munições e 20.000 armas pequenas, graças ao acordo alcançado após a sua rebelião abortada em junho.

"As Forças Armadas Russas, de acordo com o plano, estão a concluir a receção de armas e equipamentos militares das unidades do Grupo Wagner", disse o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram, acompanhado de um vídeo que mostra veículos blindados e peças de artilharia.

Segundo o Ministério russo, o Grupo Wagner entregou "mais de 2.000 unidades de equipamentos e armas", incluindo tanques de guerra, sistemas de mísseis de lançamento múltiplo e mísseis antiaéreos, alguns deles novos, segundo a agência russa Interfax.