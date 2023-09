Exército russo assinou 300 mil novos contratos com voluntários

O Presidente russo, Vladimir Putin, negou esta sexta-feira qualquer intenção de as forças armadas contratarem mercenários no exterior por terem assinado cerca de 300 mil novos contratos com voluntários desde o início do ano.

"Não há necessidade de convidar pessoas de fora para lutar" contra a Ucrânia, disse Putin no final de um encontro com o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, na cidade russa de Sochi, na costa do Mar Negro.

Putin disse recentemente que havia 270 mil novos contratos nas forças armadas, mas referiu hoje aos jornalistas em Sochi que os dados foram atualizados.