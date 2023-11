Exigências de última hora do líder independentista catalão Carles Puigdemont estão a travar o acordo sobre a amnistia e ameaçam inviabilizar a investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro esta semana, como pretendiam os socialistas.





Quando todos no PSOE já davam o acordo como fechado - a ideia era dar entrada da proposta de lei no Parlamento no final da semana passada -, o líder do Juntos Pela Catalunha decidiu pisar no travão e exigir que a amnistia abranja, não apenas os dirigentes independentistas diretamente ligados à organização do referendo ilegal de 2017, mas também aos implicados em processos paralelos. “Não faremos uma amnistia só para VIP”, avisou o braço-direito de Puigdemont.