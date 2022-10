Exigida demissão do ministro romeno que sugeriu negociação entre NATO e Rússia

O principal partido da oposição na Roménia, o centrista USR, pediu esta quinta-feira a demissão do ministro da Defesa, que defendeu uma negociação entre a NATO e a Rússia como solução para acabar com a guerra na Ucrânia.

"Vasile Dincu não pode estar à frente de um dos ministérios mais importantes em tempos de guerra", sublinhou o porta-voz do USR, partido que solicitou a presença do ministro no Parlamento, para explicar as suas declarações.

Também hoje, o primeiro-ministro romeno, Nicolae Ciuca, deixou claro que a posição expressa pelo ministro da Defesa "não é a opinião do Governo", e anunciou que se reunirá com Dincu para "resolver as questões a este respeito".

Dincu também recebeu reprimendas do Presidente do país, Klaus Iohannis, que recordou que quer a posição da Roménia, quer da União Europeia, é que a decisão sobre "como e o que é negociado" cabe exclusivamente à Ucrânia.

Em entrevista divulgada em 08 de outubro pelo canal de televisão romeno Prima TV, o ministro da Defesa afirmou que "a única opção para a paz pode ser a negociação com a Rússia", propondo que a NATO e os Estados Unidos negociassem com Moscovo garantias para a Ucrânia, em troca da paz.

"A Ucrânia não poderá negociar sozinha com a Rússia, porque a classe política da Ucrânia neste momento não se pode dar ao luxo de assumir a perda de território", analisou Dincu, que pertence ao Partido Social Democrata (PSD).

O PSD governa a Roménia numa grande coligação que também inclui o outro grande partido romeno, o Partido Liberal Nacional (PNL), do primeiro-ministro Nicolae Ciuca.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,5 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.