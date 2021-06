Exigido teste negativo à Covid-19 a quem cruzar a fronteira entre Portugal e Espanha

Os testes podem ser tanto PCR como antigénio.

Espanha abriu esta segunda-feira as suas fronteiras a todos os viajantes vacinados contra a covid-19 na esperança de relançar o turismo, um setor chave para a sua economia que foi arrasado pela pandemia.Relativamente a Portugal, não existem controlos terrestres na fronteira em vigor. Segundo um despacho publicado na página oficial do Consulado Geral de Espanha, "a partir de 7 de junho todas as pessoas com mais de seis anos que cruzem a fronteira terrestre entre Portugal devem dispor de alguma das certificações sanitárias exigidas a todos os passageiros que entrem em Espanha por via aérea e marítima". Uma verificação que não acontecia até esta segunda-feira.As certificações necessárias passam pelo certificado de vacinação, certificado de diagnóstico, ou seja o teste negativo (emitido dentro de 48 horas antes da chegada) e o certificado de recuperação.Espanha alerta ainda para multas que vão até aos 3 mil euros em caso de incumprimento das normas.