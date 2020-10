Existem até 850 mil vírus de animais com potencial para gerar pandemias

Podem haver entre 540 e 850 mil vírus presentes em animais, e não conhecidos até ao momento, com potencial para originar pandemias, segundo um novo relatório da Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos (IPBES).

De acordo com o relatório, o hábito de consumir animais selvagens, prática comum em alguns países como por exemplo a China, "levou a quase todas as pandemias", visto que estreita o contacto entre humanos e animais, que podem ser portadores de doenças zoonóticas, isto é, que passam de uma espécie para outra.

"As mesmas atividades humanas que impulsionam as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade também aumentam o risco de pandemia por causa dos seus impactos no meio ambiente", disse o presidente da Organização Não-Governamental EcoHealth Alliance, Peter Daszak.



O relatório, elaborado por 22 especialistas, sugere várias práticas que assentam, sobretudo, no princípio da prevenção. Todos os princípios se baseiam na melhoria da relação destrutiva com os animais e a natureza, designadamente acabar com a desflorestação, a agricultura intensiva e o comércio de espécies selvagens. Além disso, é ainda aconselhada a racionalização da produção de gado e o incentivo das pessoas a consumir menos produtos animais.

"A menos que uma ação urgente seja tomada, a questão não é se viveremos outra pandemia semelhante à da Covid-19, mas sim quando acontecerá", alertou o pesquisador de saúde pública Andy Jones da Universidade de East Anglia, em Inglaterra.

Recorde-se que, no pico da pandemia de Covid-19 na China, o governo proibiu a venda de animais selvagens nos mercados, cuja humidade oferece o ambiente perfeito para as doenças proliferarem.