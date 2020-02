Expansão do aeroporto de Heathrow em Londres travada em nome do clima

A expansão do aeroporto de Heathrow, em Londres, com uma terceira pista foi travada por uma decisão judicial em nome do clima.A nova pista foi aprovada pelo governo em 2018, mas o primeiro-ministro britânico Boris Johnson já se tinha oposto à expansão de Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados da Europa. O projeto envolve um total de 18 biliões de dólaresO juiz disse que a política do governo era ilegal, pois não levou em consideração os compromissos de mudança climática assumidos pelo mesmo quando assinou o Acordo de Paris em 2015."O governo, quando publicou a ANPS (Declaração de Política Nacional de Aeroportos), não levara em conta seus próprios compromissos firmes em matéria de mudanças climáticas sob o acordo de Paris. Isso, em nossa opinião, é legalmente fatal para a ANPS em sua forma atual". disse o juiz Keith Lindblom.A decisão foi uma vitória para ativistas ambientais, como Amigos da Terra e Greenpeace, e autoridades locais que se opõem à expansão.As duas pistas do aeroporto estão a operar com capacidade total, o que significa que não pode adicionar novos voos para impulsionar as exportações e os vínculos comerciais numa altura em que o Reino Unido precisa disso devido à saída do país da UE.