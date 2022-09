Expedição capta imagens inéditas e em alta resolução do Titanic

A expedição privada OceanGate revelou, no dia 30 de agosto, o que diz serem as primeiras imagens em 8k do Titanic. Em alta resolução e capturados no verão de 2022, os novos vídeos e fotografias permitem conhecer diversos detalhes da embarcação, que naufragou em 1912.



O vídeo tem apenas um minuto, mas mostra pormenores do mítico navio cuja história ganhou fama com o filme de James Cameron em 1997, com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.







A embarcação naufragou a 640 quilómetros da costa do Canadá, a mais de três quilómetros de profundidade.



