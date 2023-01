Explosão atinge gasoduto que liga Lituânia à Letónia

Segundo adiantou o porta-voz da empresa Amber Grid, a causa da explosão encontra-se a ser investigada.

Uma explosão atingiu um gasoduto que liga Lituânia à Letónia esta sexta-feira, avançou a transportadora de gás da Lituânia, Amber Grid.De acordo com a agência de notícias BNS, até ao momento não houve registo de mortes ou feridos decorrentes do incêndio no norte da Lituânia.Imagens reveladas pela emissora de Rádio e televisão da Lituânia mostram as chamas na região que atingiram os 50 metros. O incêndio poder ser visto a uma distância de 17 quilómetros.A polícia prepara-se para evacuar uma aldeia perto da explosão.