Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas e dois edifícios ficaram danificados após uma explosão na cidade sueca de Linköping, esta sexta-feira.

Bjorn Oberg, porta-voz da polícia, disse que os feridos registados têm "ferimentos leves". O agente referiu ainda que "os hospitais estão a preparar-se para receber um maior número de feridos", caso seja necessário.





Segundo as autoridades, na sequência da explosão, os prédios residenciais, de cinco andares,ficaram com janelas e varandas danificadas.O jornal sueco Aftonbladet avança que a polícia fechou vários quarteirões e criou um perímetro de segurança no local.Ainda não foram apuradas as causas desta explosão que aconteceu cerca das 09h00 (08h00 em Portugal Continental).Uma brigada de minas e armadilhas foi mobilizada para o local.