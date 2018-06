Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão de bomba de gás lacrimogéneo mata 17 pessoas em discoteca

Relatórios oficiais avançaram que as vítimas morreram por sufocamento, na Venezuela.

16:59

Pelo menos 17 pessoas morreram na madrugada deste sábado, incluindo oito menores, na sequência de uma explosão de uma bomba de gás lacrimogéneo numa festa em discoteca de Caracas, na Venezuela.



Segundo avançam as autoridades locais, as mortes ocorreram depois de uma discussão que levou cerca de 500 pessoas a sair da discoteca.



De acordo com algumas testemunhas no local, citadas pela AFP, um menor terá atirado a bomba para dentro do estabelecimento e causado o caos.



Alguns relatórios oficiais avançaram que as vítimas morreram por sufocamento. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.