Foram registados 30 feridos, em Quetta.

07:58

A explosão de uma bomba em Quetta, no Paquistão, fez esta quarta-feira pelo menos 22 mortos e 30 feridos, no dia em que se realizam eleições gerais no país.



Segundo avança a estação Geo TV, três polícias estão entre as vítimas mortais.



As autoridades suspeitam que tenha sido um ataque suicida.